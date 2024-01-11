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11.01.2024

Текучесть кадров в отрасли ЖКХ в России составляет более 30%

УрБК, Москва, 11.01.2024. Текучесть кадров в отрасли российского жилищно-коммунального хозяйства составляет более 30%. Это обусловлено тем, что зарплаты в сфере ЖКХ в некоторых регионах РФ ниже средних на 40-60%, заявил председатель Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский.

«Уже сегодня практически в каждом городе не хватает дворников, водителей для оперативной уборки снежных заносов, слесарей, которые могут быстро ликвидировать текущие поломки систем водоснабжения и отопления. Сейчас одна из основных проблем привлечения кадров в ЖКХ — низкий уровень заработной платы в отрасли, который составляет по некоторым субъектам РФ от 40 до 60% от средней по региону», — цитирует его ТАСС.

По словам А. Василевского, доля молодежи среди сотрудников предприятий ЖКХ не превышает 18%. Негативные тенденции будут только усиливаться, если не переломить ситуацию с дефицитов кадров в отрасли, считает профсоюзный лидер.
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