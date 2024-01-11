Текучесть кадров в отрасли ЖКХ в России составляет более 30%

УрБК, Москва, 17.04.2017. Самая высокая текучесть кадров в России зафиксирована в сфере розничной торговли, а наиболее ...05.06.2014 ОАО «АвтоВАЗ» до конца 2014 года может сократить 8,5 тыс. сотрудников
УрБК, Самара, 05.06.2014. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил, что ОАО «АвтоВАЗ» может сократить в ...04.10.2013 Свердловские химпредприятия намерены повысить производительность труда своих работников
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2013. Химические предприятия Свердловской области будут мотивировать своих сотрудников лучше ...11.12.2009 Заместитель министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов: Более половины работников отрасли ЖКХ имеют зарплату 6—7 тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2009. В Екатеринбурге прошло расширенное заседание президиума свердловского обкома ...21.10.2009 В горно-металлургической отрасли РФ в простое находятся структурные подразделения 25 предприятий
УрБК, Москва, 21.10.2009. В горно-металлургической отрасли РФ в простое находятся отдельные структурные подразделения ...