Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась впервые с конца ноября

По состоянию на 1 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 113 тыс. 653 руб. за ...01.12.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 9,4%
По состоянию на 27 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 851 руб. ...01.12.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 9,4%
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. По состоянию на 27 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...27.11.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась до 111,7 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 20 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 661 руб. ...27.11.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась до 111,7 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. По состоянию на 20 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...