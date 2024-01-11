Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась впервые с конца ноября

По состоянию на 1 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 113 тыс. 653 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель снизился на 0,4%, за месяц — вырос на 1,1%.



Отметим, что до этого средняя цена предложения на вторичном рынке уральской столицы росла каждую неделю начиная с 20 ноября.