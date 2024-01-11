Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 11.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,01 руб., до 89,39 руб., евро — на 1,10 руб., до 97,87 руб.