Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...28.01.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 1,8 руб.
УрБК, Москва, 28.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января 2022 года. Курс долл. ...25.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 26 января. Курс долл. США снизился на ...24.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 31 коп.
УрБК, Москва, 24.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 25 января. Курс долл. США снизился на ...18.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 19 января. Курс долл. США снизился на ...