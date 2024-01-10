В Челябинске аренда «двушек» за год подорожала на 34%

Материалы по теме

В Екатеринбурге аренда «однушек» за IV квартал подорожала на 21%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 26 тыс. 084 ...

Средняя стоимость аренды «однушек» в Челябинске с начала года выросла на треть

УрБК, Челябинск, 01.12.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в ноябре составила 19,8 тыс. ...

В Челябинске аренда «двушек» за месяц подорожала на 8,4%

УрБК, Челябинск, 13.11.2023. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в октябре 2023 года составила ...

Аренда «однушек» в Челябинске с начала года подорожала на 14,8%

УрБК, Челябинск, 13.10.2023. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске составляет 17 тыс. руб. в ...

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 11,5 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 13.10.2021. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске с начала года подорожала на 4% (до 11 тыс. 499 ...