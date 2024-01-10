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10.01.2024

В Челябинске аренда «двушек» за год подорожала на 34%

УрБК, Челябинск, 10.01.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 19 тыс. 875 руб. За IV квартал 2023 года этот показатель вырос на 16,7%, за год — на 33,9%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Сильнее всего среди городов РФ за год подорожала аренда «однушек» в Кирове (+53%), Якутске (+46,9%), Магнитогорске (+44,1%), Новосибирске (+40,7%), Улан-Удэ (+40,6%).

Средняя стоимость аренды «двушек» в столице Южного Урала составляет 27 тыс. 766 руб. За октябрь-декабрь 2023 года она увеличилась на 23,3%, за год — на 34%. Тот же показатель у «трешек» достиг 32 тыс. 816 руб. (+1,9% и +17,9% соответственно).
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