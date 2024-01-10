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10.01.2024

В Екатеринбурге 15 января стартует сбор предложений об объектах благоустройства на общественных территориях в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В Екатеринбурге с 15 по 28 января 2024 года пройдет сбор предложений об объектах благоустройства, которые необходимо привести в порядок в 2025 году. В предварительном голосовании смогут принять участие жители Екатеринбурга, имеющие аккаунт на платформе «Госуслуги».

Председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, что в этом году было принято решение о том, что по итогам сбора предложений на рейтинговое голосование будет выставлено восемь общественных территорий (по числу районов города).

«В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет проводиться сбор предложений от жителей Екатеринбурга о том, какие объекты, по их мнению, необходимо благоустроить или создать в городе в 2025 году. Уже сформирован пул объектов, запросы на благоустройство которых регулярно поступают от горожан. В этом году будет сформирован список из восьми объектов, которые будут выставлены на рейтинговое голосование — по одному от каждого района города. Для этого необходимо, чтобы жители всех районов города активно участвовали в сборе предложений», — рассказала Тамара Благодаткова в ходе онлайн-брифинга.

Все объекты, которые были предложены муниципальной комиссией по общественным территориям, будут опубликованы в списке при сборе предложений. Также каждый житель города сможет предложить свой вариант территории для благоустройства. Проголосовать можно будет на платформе «Госуслуги» в разделе «Сбор предложений» или на сайте екатеринбург.рф, авторизовавшись через «Госуслуги».

Рейтинговое голосование пройдет на этих же платформах в период с 15 марта по 30 апреля 2024 года.
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