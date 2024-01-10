В Екатеринбурге 15 января стартует сбор предложений об объектах благоустройства на общественных территориях в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Свердловской области началась подготовка к рейтинговому голосованию за объекты ...13.01.2023 В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений от горожан о первоочередных ...15.12.2022 В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан об общественных территориях, которые ...09.10.2020 В Екатеринбурге пройдет голосование по выбору территорий для благоустройства на 2022 год
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2020. В администрации Екатеринбурга ведется подготовка списка для рейтингового голосования по ...20.05.2019 Администрация Екатеринбурга начала сбор предложений возможных мест для строительства храма Святой Екатерины
С 20 мая в Екатеринбурге начинается сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма Святой ...