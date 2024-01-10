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10.01.2024

Центробанк предупредил инвесторов о мошеннической схеме с заблокированными активами

УрБК, Москва, 10.01.2024. В России участились случаи обмана инвесторов, активы которых были заблокированы за рубежом. Об этом предупреждает официальный Telegram-канал Центробанка.

«Предложения о разблокировке ценных бумаг, заблокированных иностранными учетными институтами, мошенники массово распространяют в интернете, в соцсетях и мессенджерах, а также рассылают по электронным адресам пользователей», — говорится в сообщении регулятора.

Мошенники, как отмечают специалисты Банка России, предлагают жертвам перевести им сумму, равную заблокированной, обещая вернуть деньги в двойном размере. При этом преступники могут выдавать себя за финансовую организацию.

Проверить подозрительные компании можно с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, размещенного на сайте регулятора. Ранее ЦБ рекомендовал банкам блокировать подозрительные компании.
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