Центробанк предупредил инвесторов о мошеннической схеме с заблокированными активами

УрБК, Москва, 12.12.2023. Банк России описал две схемы мошенничества, в которых используются новые купюры номиналом 5 ...

Мошенники придумали две схемы с использованием новых банкнот номиналом в 5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 27.05.2022. Банк России предупреждает граждан, что мошенники начали применять новую схему: они предлагают ...

Банк России предупреждает о новом способе мошенничества под видом компенсации украденного

ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид

УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной ...