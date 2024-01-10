ЦБ РФ рекомендовал российским банкам блокировать счета подозрительных компаний

Центробанк рекомендовал российским финансовым организациям блокировать счета компаний с признаками нелегальной ...22.07.2022 Сергей Коровин: Платформа «Знай своего клиента» поможет снизить нагрузку на бизнес и банки
На вопросы УрБК ответил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин ...20.07.2022 Сергей Коровин: Платформа «Знай своего клиента» поможет снизить нагрузку на бизнес и банки
На вопросы УрБК ответил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин ...22.03.2022 ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»
Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего клиента», говорится в сообщении ...22.03.2022 ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»
УрБК, Москва, 22.03.2022. Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего ...