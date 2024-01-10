ЦБ РФ рекомендовал российским банкам блокировать счета подозрительных компаний

УрБК, Москва, 10.01.2024. Центробанк рекомендовал российским финансовым организациям блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Инструкцию, как это сделать, ЦБ разместил в своем официальном Telegram-канале.



Так, выявить такие организации банки могут с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, размещенного на сайте регулятора, и платформы «Знай своего клиента».



В Банке России отмечают, что клиентов из списка нужно проверять особо тщательно, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении.



«После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если такому клиенту одновременно присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», мы рекомендуем кредитной организации рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска», — говорится в Telegram-канале Центробанка.



После этого клиент банка лишится возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. По отношению к контрагентам вышеописанных организаций банки могут применить набор «антиотмывочных» мер. Это следует делать для пресечения незаконной деятельности на финансовом рынке и защиты интересов потребителей.