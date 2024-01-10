Свердловскому краеведческому музею исполнилось 153 года

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Двухтомная энциклопедия «Екатеринбург», выпущенная к 300-летию города, стала доступна в ...11.01.2023 В Екатеринбурге экспозицию с Шигирским идолом в краеведческом музее за год посетили более 16,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Екатеринбурге посещаемость экспозиции «Шигирская кладовая» в краеведческом музее ...21.07.2022 IV Свято-Елисаветинские чтения впервые объединили три города Свердловской области
С 14 по 18 июля 2022 года в Свердловской области состоялись IV Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. ...05.06.2015 Музей истории Екатеринбурга отмечает 75-летие
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2015. Глава администрации города Александр Якоб 4 июня принял участие в торжественном ...26.07.2013 Музею истории ОАО «ПНТЗ» исполнилось 40 лет
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2013. Музею истории ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в состав группы ЧТПЗ) ...