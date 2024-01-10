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10.01.2024

Свердловскому краеведческому музею исполнилось 153 года

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. 10 января Свердловскому областному краеведческому музею имени О. Е. Клера, расположенному в Екатеринбурге, исполнилось 153 года.

«Мне бы хотелось поздравить всех наших коллег, друзей, партнеров, всех тех, кто в течение многих лет помогает нам, дружит с музеем, способствует его развитию», — отметил генеральный директор музея Александр Емельянов.

В 2023 году музей реализовал проект «Дом Романовых-Урал», посвященный 300-летию Екатеринбурга, провел «Свято-Елисаветинские чтения» и «Татищевские чтения», выставку, организованную в честь 30-летию музея древней истории народов Урала и археологии.

«Мы с уверенностью и надеждой вступаем в 154-й год нашей истории. Надеемся, что этот год тоже будет насыщен яркими событиями», — сообщил А. Емельянов.

Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» поздравляет коллектив музея с днем рождения и желает ему дальнейшей плодотворной деятельности.
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