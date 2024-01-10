Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.

УрБК, Москва, 17.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2022 года. Курс долл. ...21.01.2019 Официальный курс доллара США вырос на 3,2 коп., евро снизился на 3,6 коп.
УрБК, Москва, 21.01.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 января 2019 года. Курс долл. ...14.01.2019 Официальный курс доллара США вырос на 27,5 коп., евро снизился на 5,9 коп.
УрБК, Москва, 14.01.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 января 2019 года. Курс долл. ...11.01.2019 Официальный курс доллара США вырос на 5,62 коп., евро снизился на 8,23 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2019 года. Курс долл. ...10.01.2019 Официальный курс доллара США снизился на 21,9 коп., евро вырос на 30,39 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2019 года. Курс долл. ...