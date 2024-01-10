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10.01.2024

Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.

УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 71,57 коп., до 90,40 руб., евро — снизился на 20,94 коп., до 98,98 руб.
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