Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.

УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 71,57 коп., до 90,40 руб., евро — снизился на 20,94 коп., до 98,98 руб.