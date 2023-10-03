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С 31 декабря по 8 января все уличные автопарковки в Екатеринбурге будут бесплатными

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился сделать все уличные автопарковки бесплатными в период с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам А. Орлова, Екатеринбург является одним из самых посещаемых туристами мегаполисов России в период новогодних праздников. Для комфорта жителей и гостей города он предпринял такую меру.

«В этой связи принял решение сделать бесплатными все уличные парковки с 31 декабря по 8 января. На данный момент у нас в городе насчитывается более чем 2300 платных мест для стоянки личного транспорта. Приятного отдыха!» — написал глава Екатеринбурга.
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