С 31 декабря по 8 января все уличные автопарковки в Екатеринбурге будут бесплатными

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утром 3 октября посетил Широкореческий полигон ...13.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...07.04.2023 В Екатеринбурге на следующей неделе начнут наносить новую дорожную разметку
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Со следующей недели в Екатеринбурге на улицы города начнут наносить свежую дорожную ...10.01.2023 Власти Екатеринбурга продлили срок работы ледового городка на главной площади до 22 января 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге продолжит свою работу до 22 января ...27.09.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился убрать поваленные из-за непогоды деревья
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение коммунальным службам в кратчайший ...