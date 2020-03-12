Жителя Арамиля отправили под суд по обвинению в угонах иномарок на общую сумму 3,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено дело жителя Арамиля. Его обвиняют в угоне трех иномарок на общую сумму 3,1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в феврале в Березовском он угнал автомобиль марки Kia Sorento стоимостью свыше 934 тыс. руб. В мае и июне мужчина угнал Kia Rio и Huyndai Solaris стоимостью свыше 961 тыс. руб. и 1,2 млн руб. соответственно.



Угнанные автомобили он спрятал в гараже в Чкаловском районе Екатеринбурга и планировал разобрать их на запчасти, которые в дальнейшем собирался продавать в своем автосервисе. Однако в июне его задержали сотрудники уголовного розыска.