Жителя Арамиля отправили под суд по обвинению в угонах иномарок на общую сумму 3,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. В Екатеринбурге окончено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего ...23.05.2019 В Екатеринбурге будут судить женщину за продажу немаркированной табачной продукции на сумму более 8,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. В Екатеринбурге женщину обвиняют в незаконном приобретении, хранении и сбыте ...01.09.2017 В Екатеринбурге местный житель обвиняется в поджогах 41 автомобиля
УрБК, Москва, 01.09.2017. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ...02.02.2017 Жителя Арамили будут судить за мошенничество с иномарками на сумму более 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Направлено в суд уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Арамили Вячеслава ...09.06.2015 Житель Екатеринбурга обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 150 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2015. В Октябрьский районный суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя ...