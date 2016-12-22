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Вчера, 15:23

Российские страховые компании отмечают рост числа угонов авто

УрБК, Москва, 08.04.2025. Российские страховые компании отмечают рост числа угонов авто в первые три месяца этого года. Об этом сообщают «Известия».

Страховой дом ВСК зафиксировал рост угонов на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ВСК, чаще всего угоняли грузовики и китайские автомобили.

Компания «АльфаСтрахование» отметила увеличения заявленных по каско угонов в 1,6 раза с начала года. Чаще всего похищали автомобили Hyundai, Kia и Lada. Директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов также отметил тренд на смещение угонов в сторону автомобилей китайских брендов.

Страховая компания «Согласие» зафиксировала рост угонов на 10%. Увеличение числа краж автомобилей отметили также «Абсолют Страхование» и «Зетта Страхование».

По данным «Росгосстраха», в текущем году наиболее популярными целями для угона стали машины Kia, а также Hyundai Solaris, Kia Rio и Sorento Prime. Популярность таких автомобилей среди угонщиков объясняется тем, что их запчасти пользуются спросом по причине их дефицита. Рост количества угонов китайских машин вызван их высокой популярностью и массовостью. Поставки их комплектующих также ограничены.
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