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Сегодня, 16:56

Курс доллара США с начала торгов вырос на 0,03%

УрБК, Москва, 27.12.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 91,68 руб., евро — 101,37 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,03%, европейской — на 0,32%.
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