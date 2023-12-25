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Программу развития Сысерти продлили и увеличили финансирование на 25,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил продление сроков реализации комплексной программы развития Сысертского городского округа на четыре года и увеличил программные расходы на 25,1 млрд руб. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

В новой редакции программа предусматривает финансирование по 12 направлениям с 2018 по 2027 год на сумму порядка 44,9 млрд руб.

Дополнительные средства будут направлены на строительство общеобразовательных и дошкольных организаций, проведение капитального ремонта домов культуры, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, капитальный ремонт и оснащение оборудованием Сысертской центральной районной больницы, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог.

Документ также предусматривает реализацию инвестиционных проектов в промышленности, а местные животноводческие предприятия профинансируют строительство дополнительные новых помещений и приобретение техники и оборудования.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков сообщил, что начиная с 2018 года на комплексную программу по развитию Сысерти было направлено порядка 13 млрд руб.

«Были открыты центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе ряда школ, капитально отремонтированы дома культуры, введены в эксплуатацию лыжероллерная освещенная трасса, площадки для занятий уличной гимнастикой, мини-футбольная площадка и универсальная спортивная площадка круглогодичного использования для хоккея и мини-футбола», — подчеркнул Вадим Третьяков.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что комплексные программы развития муниципалитетов позволяют формировать четкие показатели по многим социальным вопросам и стимулируют рост экономики городов.
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