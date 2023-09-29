Средний платеж по просроченным займам в России вырос на 17% в декабре 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В России за восемь месяцев 2023 года средний месячный платеж на погашение просроченных ...

В России на 15,6% вырос ежемесячный платеж на погашение просроченных долгов

УрБК, Москва, 17.09.2020. Около трети российских заемщиков имеют более двух кредитов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой ...

Каждый третий российский заемщик имеет более двух кредитов

Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ с начала года выросла на 11%

УрБК, Москва, 16.06.2020. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе-мае 2020 года вырос на ...