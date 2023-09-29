Средний платеж по просроченным займам в России вырос на 17% в декабре 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В России за восемь месяцев 2023 года средний месячный платеж на погашение просроченных ...18.09.2020 Среднестатистический российский заемщик ежемесячно тратит на погашение кредитов 8,9 тыс. рублей
УрБК, Москва, 18.09.2020. Среднестатистический российский заемщик ежемесячно тратит на погашение кредитов 8,9 тыс. руб. ...17.09.2020 Каждый третий российский заемщик имеет более двух кредитов
УрБК, Москва, 17.09.2020. Около трети российских заемщиков имеют более двух кредитов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой ...16.06.2020 Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ с начала года выросла на 11%
УрБК, Москва, 16.06.2020. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе-мае 2020 года вырос на ...01.07.2019 НАПКА: В России средний доход ипотечного заемщика составляет порядка 40 тыс. рублей
УрБК, Москва, 01.07.2019. В России средний доход ипотечного заемщика составляет порядка 40 тыс. руб., а ежемесячный ...