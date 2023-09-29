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Средний платеж по просроченным займам в России вырос на 17% в декабре 2023 года

УрБК, Москва, 27.12.2023. В декабре 2023 года средний платеж российского заемщика с просроченной задолженностью более трех месяцев составит 4 тыс. 635 руб., что на 17% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на расчеты аналитиков Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«В декабре должники с просроченной задолженностью более 90 дней отдадут коллекторам в среднем по 4 тыс. 635 руб. в счет погашения долга — это максимум за прошедшие два года и на 17% больше, чем в прошлом году», — пишет издание.

В 2022 году размер вышеописанного среднего платежа варьировался в диапазоне от 3 тыс. 094 до 3 тыс. 942 руб., однако с марта 2023 года он превышал 4 тыс. руб. В НАПКА полагают, что на эту тенденцию повлияло то обстоятельство, что должники начали сокращать необязательные расходы, высвобождая средства для погашения задолженностей.
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