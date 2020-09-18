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В России на 15,6% вырос ежемесячный платеж на погашение просроченных долгов

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В России за восемь месяцев 2023 года средний месячный платеж на погашение просроченных банковских задолженностей увеличился до 4 тыс. 557 руб. (+15,6%). Об этом сообщают «Ведомости» на основе данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Специалисты агентства утверждают, что за год средний платеж коллекторам в счет погашения просрочки составил 4 тыс. 100 руб. (+17% год к году). Пик роста ежемесячных платежей коллекторам в этом году пришелся на июнь, когда средняя сумма выросла до 4 тыс. 446 руб. (+7,5% год к году).

Добавим, что требовать оплаты задолженности с граждан имеют право только организации, числящиеся в федеральном реестре. Так, свердловские приставы за год в регионе взыскали более 5 млн рублей штрафов за незаконную коллекторскую деятельность.
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