В России на 15,6% вырос ежемесячный платеж на погашение просроченных долгов

Материалы по теме

Среднестатистический российский заемщик ежемесячно тратит на погашение кредитов 8,9 тыс. рублей

УрБК, Москва, 18.09.2020. Среднестатистический российский заемщик ежемесячно тратит на погашение кредитов 8,9 тыс. руб. ...

Каждый третий российский заемщик имеет более двух кредитов

УрБК, Москва, 17.09.2020. Около трети российских заемщиков имеют более двух кредитов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой ...

Объем просроченных ипотечных кредитов в РФ с начала года вырос на 12%

УрБК, Москва, 15.06.2020. Объем просроченных ипотечных кредитов в РФ с начала года вырос на 12% и превысил 86 млрд руб. ...

НАПКА: В России средний доход ипотечного заемщика составляет порядка 40 тыс. рублей

УрБК, Москва, 01.07.2019. В России средний доход ипотечного заемщика составляет порядка 40 тыс. руб., а ежемесячный ...

В I полугодии объем переданных долгов по автокредитам коллекторам составил 1,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.08.2014. По итогам первого полугодия объем рынка автокредитования достиг 1,4 трлн. рублей, его рост с ...