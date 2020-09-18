В России на 15,6% вырос ежемесячный платеж на погашение просроченных долгов

УрБК, Москва, 18.09.2020. Среднестатистический российский заемщик ежемесячно тратит на погашение кредитов 8,9 тыс. руб. ...17.09.2020 Каждый третий российский заемщик имеет более двух кредитов
УрБК, Москва, 17.09.2020. Около трети российских заемщиков имеют более двух кредитов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой ...15.06.2020 Объем просроченных ипотечных кредитов в РФ с начала года вырос на 12%
УрБК, Москва, 15.06.2020. Объем просроченных ипотечных кредитов в РФ с начала года вырос на 12% и превысил 86 млрд руб. ...01.07.2019 НАПКА: В России средний доход ипотечного заемщика составляет порядка 40 тыс. рублей
УрБК, Москва, 01.07.2019. В России средний доход ипотечного заемщика составляет порядка 40 тыс. руб., а ежемесячный ...27.08.2014 В I полугодии объем переданных долгов по автокредитам коллекторам составил 1,2 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.08.2014. По итогам первого полугодия объем рынка автокредитования достиг 1,4 трлн. рублей, его рост с ...