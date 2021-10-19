Свердловские приставы за год взыскали более 5 млн рублей штрафов за незаконную коллекторскую деятельность

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2021. С начала 2021 года свердловские судебные приставы получили более 700 жалоб на нарушения ...23.03.2021 Число жалоб на недобросовестных коллекторов в Свердловской области выросло на 15% в I квартале 2021 года
На Среднем Урале в I квартале 2021 года число жалоб на недобросовестных коллекторов по сравнению с аналогичным периодом ...23.03.2021 Число жалоб на недобросовестных коллекторов в Свердловской области выросло на 15% в I квартале 2021 года
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. На Среднем Урале в I квартале 2021 года число жалоб на недобросовестных коллекторов по ...07.02.2017 Более 50 коллекторских организаций зарегистрировано в госреестре
УрБК, Москва, 07.02.2017. Приставы выдали коллекторским организациям более 50 свидетельств о внесении их в ...04.07.2016 Президент РФ подписал закон о коллекторах
УрБК, Москва, 04.07.2016. Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О защите прав и законных интересов физических лиц ...