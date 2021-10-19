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Свердловские приставы за год взыскали более 5 млн рублей штрафов за незаконную коллекторскую деятельность

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. На Среднем Урале за восемь месяцев 2023 года судебные приставы взыскали 5 млн 100 тыс. руб. административных штрафов по делам о незаконной работе коллекторов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Главного управления ФССП по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.

Он отметил, что в целом за этот период составлено 138 административных протоколов, а к административной ответственности было привлечено 83 лица.

«В соответствии с законом, право взаимодействовать с должниками предоставлено только кредиторам и юридическим лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченных задолженностей в качестве основного вида деятельности. Государство ведет федеральный реестр организаций, которые могут работать в данной сфере», — подчеркнул Д. Шеломенцев.

По его словам, наибольшее число обращений граждан связано с тем, что коллекторы и представители банков превышают количество допустимых законом взаимодействий — звонят чаще одного раза в день, шлют много sms-сообщений, обращаются к третьим лицам для воздействия на должников. При этом за январь-август число обращений граждан в ГУ ФССП с целью защиты прав от взыскателей снизилось до 569. Это на 109 заявлений меньше, чем годом ранее. Как он считает, сокращение заявок связано с увеличением профилактических мероприятий по данным вопросам.

«За нарушение требований законодательства о защите прав физических лиц при возврате просроченной заложенности кредитором или федеральным взыскателем предусмотрен штраф в размере от 50 до 500 тыс. руб. В отношении организаций, не имеющих права осуществлять взаимодействие с должником, штраф будет варьироваться от 200 тыс. до 2 млн руб.», — сообщил заместитель руководителя ГУ ФССП.
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