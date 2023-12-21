Курс евро с начала торгов вырос на 0,28%

УрБК, Москва, 27.12.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составил 91,68 руб., евро — 101,34 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,02%, европейской — на 0,28%.

Материалы по теме

Курс евро с начала торгов вырос на 1,17%

УрБК, Москва, 21.12.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составил 91,92 руб., евро — ...

Курс евро с начала торгов вырос на 0,02%

УрБК, Москва, 20.12.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составил 90,41 руб., евро — ...

Курс евро с начала торгов вырос на 0,13%

УрБК, Москва, 19.12.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составил 90,05 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 2,62%

УрБК, Москва, 30.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,76 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,16%

УрБК, Москва, 21.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,81 руб., евро — ...