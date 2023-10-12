На Южном Урале спрос на загородные дома за год вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в конце 2023 года составила 2 ...12.10.2023 На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости за год вырос на 26%
УрБК, Челябинск, 12.10.2023. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года ...07.08.2023 Спрос на краткосрочную аренду загородного жилья на Южном Урале за месяц вырос на 118%
УрБК, Челябинск, 07.08.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...13.07.2023 На Южном Урале средняя стоимость загородной недвижимости за квартал снизилась на 7%
УрБК, Челябинск, 13.07.2023. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в Челябинской области во II квартале ...13.07.2023 Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за квартал вырос на 14%
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в Свердловской области во II ...