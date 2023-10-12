На Южном Урале спрос на загородные дома за год вырос на 7%

УрБК, Челябинск, 27.12.2023. Средняя стоимость загородных домов в Челябинской области в конце 2023 года составила 1,7 млн руб. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Самые дорогие загородные дома среди регионов РФ продаются в Московской области (8 млн руб.), Калининградской области и Дагестане (по 6,5 млн руб.), Крыму (6,3 млн руб.), Ленинградской области (6 млн руб.).



Спрос на загородные дома на Южном Урале за 11 месяцев этого года вырос на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Предложение — на 3%.



Средняя стоимость загородной недвижимости в регионе в конце года составила 1,5 млн руб. Спрос на нее за год увеличился на 2%, предложение — на 1%.