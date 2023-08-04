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Вчера, 14:21

В аэропорту Кольцово задержали два рейса из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Кольцово задержали вылет двух рейсов. Об этом пишет официальный Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Речь идет о рейсах авиакомпании Utair по маршруту Екатеринбург — Уфа (UT-105) и Екатеринбург — Нягань (UT-332). Первый должен был вылететь из Кольцово в 11.25 по местному времени, а второй — в 13.45. Теперь из-за погодных условий планируемое время вылета перенесено на 15.35 и 19.20 соответственно.

Снегопад в Екатеринбурге начался вечером 25 декабря. При этом синоптики предупредили о сильном снегопаде и метелях 26-27 декабря по всей Свердловской области.
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