В аэропорту Кольцово задержали два рейса из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово 4 августа произошла задержка вылета рейса RWZ-697 ...11.07.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка вылета рейса Red Wings с 65 пассажирами
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово по техническим причинам возникла задержка рейса ...30.04.2021 Прокуратура проводит проверку из-за задержки рейса авиакомпании NordStar в Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета Boeing-737 рейсом Y7-917 по маршруту ...05.12.2013 Пассажиры вновь не могут вылететь из Екатеринбурга в Таиланд
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2013. В Аэропорту Кольцово вот уже несколько часов задерживается рейс авиакомпании Nordwind ...31.01.2013 В аэропорту «Кольцово» отменены четыре рейса авиакомпании «Руслайн»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2013. В аэропорту «Кольцово» отменен вылет двух самолетов авиакомпании «Руслайн». Так, рейс ...