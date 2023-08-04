В аэропорту Кольцово задержали два рейса из-за непогоды

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 11 часов задержали вылет самолета компании Red Wings в Астану

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово по техническим причинам возникла задержка рейса ...

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка вылета рейса Red Wings с 65 пассажирами

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета Boeing-737 рейсом Y7-917 по маршруту ...

Пассажиры вновь не могут вылететь из Екатеринбурга в Таиланд

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2013. В Аэропорту Кольцово вот уже несколько часов задерживается рейс авиакомпании Nordwind ...