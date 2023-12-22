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Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 29 коп.

УрБК, Москва, 26.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 декабря 2023 года. Курс доллара США вырос на 3,01 коп., до 91,96 руб., евро — на 29,18 коп., до 101,57 руб.
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