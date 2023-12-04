УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в России по итогам 2023 года на уровне 50%

УрБК, Москва, 25.12.2023. По итогам 2023 года продажи новых автомобилей в РФ вырастут на 50%, до 1,2 млн единиц. Доля легковых машин составит около 1 млн штук, заявил заместитель председателя правительства РФ глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА «Новости».

«Один из основных драйверов здесь — это автопром, где ожидается увеличение объемов рынка более чем на 50%. Рынок в целом (по всем категориям) будет около 1,2 млн автомобилей, порядка 1 млн придется на легковые», — цитирует агентство Д. Мантурова. В 2022 году было продано 626,3 тыс. новых автомобилей, что в 1,6 раз меньше ожидаемых показателей 2023 года, пишет РИА «Новости».

Ранее УрБК писал, что спрос на новые модели автомобилей в Екатеринбурге вырос за год на 123%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.12.2023 Продажи новых автомобилей в России за год выросли на 59%

УрБК, Москва, 04.12.2023. С января по ноябрь 2023 года в России продали 1,17 млн новых автомобилей, что на 59% больше ...

04.10.2023 Продажи грузовых автомобилей и автобусов сократились на российском авторынке в сентябре 2023 года

Продажи грузовых автомобилей и автобусов на российском авторынке сократились в сентябре 2023 года в сравнении с ...

04.10.2023 Продажи грузовых автомобилей и автобусов сократились на российском авторынке в сентябре 2023 года

УрБК, Москва, 04.10.2023. Продажи грузовых автомобилей и автобусов на российском авторынке сократились в сентябре 2023 ...

05.09.2023 За год продажи легковых автомобилей в России выросли в 2,6 раза

УрБК, Москва, 05.09.2023. По итогам августа 2023 года в России было продано 109,7 тыс. легковых автомобилей. Это на 15% ...

05.07.2023 Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза

УрБК, Москва, 05.07.2023. По итогам июня 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в ...

Популярные новости
06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров30.11.2023Декабрьские изменения29.11.2023Михаил Хорьков: Без ипотеки цены на жилье были бы ниже, а ассортимент — меньше01.12.2023Михаил Хорьков о проблемах и перспективах льготного ипотечного кредитования
Архив новостей
Декабрь 2023 (588)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1