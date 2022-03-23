В 2023 году на рабочих местах умерли 156 свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В 2023 году на рабочих местах скончались 156 свердловчан. Из них 42 человека — в результате несчастных случаев. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.



«В этом году снизилось количество несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте: 42 против 56 в прошлом году. При этом 114 человек умерли естественной смертью прямо на рабочем месте, чаще всего по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной тому являются некачественные медосмотры», — сказал А. Ветлужских.



Групповых несчастных случаев в 2023 году было зафиксировано семь, тяжелых случаев на рабочих местах — 161. Наиболее травмоопасными отраслями, по его словам, остаются строительство и промышленность.



Одной и причин несчастных случаев и смертей на рабочих местах А. Ветлужских назвал переработки. Он отметил, что некоторые сотрудники сильно перерабатывают (за дополнительную оплату): по шесть дней в неделю и по 12 часов в день. У рабочих теряется бдительность и накапливается усталость.