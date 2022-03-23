В 2023 году на рабочих местах умерли 156 свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2022. По итогам 2021 года прокуратура Свердловской области зарегистрировала 213 несчастных ...05.09.2018 За I полугодие на предприятиях Свердловской области произошло шесть несчастных случаев со смертельным исходом
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. За 6 месяцев 2018 года на предприятиях Свердловской области произошло восемь несчастных ...10.05.2017 В Свердловской области в 2016 году число смертельных случаев на производстве выросло на 25%
В 2016 году в Свердловской области произошло 64 зарегистрированных несчастных случая (на 25% больше, чем в 2015 году), ...10.05.2017 В Свердловской области в 2016 году число смертельных случаев на производстве выросло на 25%
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2017. В 2016 году в Свердловской области произошло 64 зарегистрированных несчастных случая ...20.01.2017 В Свердловской области в 2016 году число смертельных случаев на производстве выросло на 27%
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. Государственная инспекция труда Свердловской области в 2016 году выявила на ...