Курс доллара США с начала торгов вырос на 0,02%

УрБК, Москва, 25.12.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,01 руб., евро — 101,28 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,02%, европейской — снизился на 0,46%.

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