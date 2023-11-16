В Челябинске предложение на рынке аренды «однушек» за год снизилось на 13%

УрБК, Челябинск, 25.12.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в ноябре 2023 года составила 18 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Среди городов РФ, участвовавших в исследовании, самые высокие цены на аренду квартир зафиксированы в Москве (60 тыс. руб.), Сочи (40 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (29 тыс. руб.) и Иркутске (27 тыс. руб.).



Спрос на аренду недвижимости в столице Южного Урала в январе-ноябре 2023 года вырос на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Предложение, напротив, снизилось — на 11%.



Что касается однокомнатных квартир, стоимость их аренды в конце года в Челябинске составила 15 тыс. руб. Спрос на такое съемное жилье за год увеличился на 21%, а предложение снизилось на 13%.