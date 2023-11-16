В Челябинске предложение на рынке аренды «однушек» за год снизилось на 13%

В Екатеринбурге средняя стоимость аренды квартир в ноябре 2023 года составила 24 тыс. руб. Об этом говорится в ...Вчера, 11:42 В Екатеринбурге спрос на аренду квартир за год вырос на 27%
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды квартир в ноябре 2023 года составила 24 тыс. ...16.11.2023 В Челябинске спрос на аренду квартир за месяц снизился на 20%
УрБК, Челябинск, 16.11.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в октябре 2023 года составила 23 тыс. руб. ...06.10.2023 В Челябинске долгосрочная аренда квартир за год подорожала на четверть
УрБК, Челябинск, 06.10.2023. В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...18.09.2023 В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...