Курс евро с начала торгов снизился на 0,22%

УрБК, Москва, 25.12.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составил 91,88 руб., евро — 101,52 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,12%, европейской — на 0,22%

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