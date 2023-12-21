Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование Режевского городского округа до 11,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...12.12.2023 Бюджет программы комплексного развития Невьянска увеличен на 1,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение финансирования комплексной ...07.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Ирбита на 564,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился дополнительно направить ...24.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев одобрил программу социально-экономического развития Красноуральска
УрБК, Екатеринбург 24.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу развития ...10.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на 760 млн рублей увеличил финансирование программ развития Ирбита и Невьянска
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Ирбит и Невьянск получат дополнительное финансирование программ комплексного развития. ...