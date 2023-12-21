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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование Режевского городского округа до 11,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Финансирование комплексной программы развития Режевского городского округа на 2016-2024 годы увеличено на 156,4 млн руб., до 11,9 млрд руб. Соответствующий документ утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона 25 декабря, сообщает департамент информполитики региона.

Дополнительные средства планируется направить на строительство модульной газовой котельной в поселке Первомайский, ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт здания Режевской центральной городской больницы в селе Глинское, на возведение поликлиники и установку фельдшерских акушерских пунктов в сельских территориях, а также на ремонт в зданиях учреждений культуры и создание спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой. Кроме того, в Реже планируется запустить производство станков для ремонта подвижного железнодорожного состава.

С 2016 года на реализацию этой программы было направлено порядка 7 млрд руб.
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