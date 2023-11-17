В Екатеринбурге в 2024 году начнут строительство фабрики по производству тканей для российских театров

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Сразу 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и семь образовательных ...22.09.2023 Минпромторг РФ выделит 34 млн рублей на поддержку свердловских промпредприятий
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Минпромторг РФ в 2024 году выделит промышленным предприятиям Среднего Урала федеральную ...16.11.2022 Сергей Пересторонин назначен на пост министра промышленности и науки Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Сергея ...28.04.2022 Губернатор Свердловской области утвердил докапитализацию госпрограммы развития промышленности и науки на 202 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил докапитализацию фонда технологического развития ...29.11.2016 Министром культуры Свердловской области назначена Светлана Учайкина
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2016. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост ...