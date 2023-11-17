В Екатеринбурге в 2024 году начнут строительство фабрики по производству тканей для российских театров

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в 2024 году при поддержке министерства промышленности и науки Свердловской области построят фабрику «Ткачиха» по производству сценической одежды и реставрации исторических текстильных полотен. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.Новая фабрика «Ткачиха» им. Л. П. Вахрушевой разместится на площади 2 тыс. кв. м. Цеха будут оснащены театральным освещением и сценической механикой для работы с изделиями. Объем инвестиций в запуск предприятия оценивается в сумму свыше 250 млн руб. Будет создано 50 рабочих мест. Выпуск первой продукции планируется в начале 2025 года.Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин сообщил, что стратегия развития предприятия — импортозамещение, которое закроет потребности учреждений культуры России и ближнего зарубежья в крупноформатных изделиях для театров.«Я напомню, что сегодня бренды многих свердловских швейных производств известны далеко за пределами региона. У нас лучшие мастера, среди которых группа компаний Bazhenov Group. И мы сделаем все, чтобы отрасль и дальше динамично развивалась», — подчеркнул Сергей Перестронин.По словам председателя группы компаний Bazhenov Group Станислава Баженова, сегодня занавесы с логотипом Bazhenov украшают сцены Екатеринбургского, Владимирского и Архангельского театров кукол, Чувашского театра юного зрителя, Томской и Башкирской филармоний, объектов культуры Крыма, Донбасса на Курильских островах Итуруп и Шикотан.