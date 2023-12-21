Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 77 коп.

УрБК, Москва, 22.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 декабря 2023 года. Курс доллара США вырос на 23,27 коп., до 91,93 руб., евро — на 77,50 коп., до 101,28 руб.