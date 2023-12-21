Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 77 коп.

УрБК, Москва, 21.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 декабря 2023 года. Курс ...15.12.2023 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 15.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 декабря 2023 года. Курс ...07.12.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,2 руб., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 07.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2023 года. Курс ...06.12.2023 Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 56 коп.
УрБК, Москва, 06.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2023 года. Курс ...05.12.2023 Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 66 коп.
УрБК, Москва, 05.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 декабря 2023 года. Курс ...