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Вчера, 16:55

Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,20%

УрБК, Москва, 22.12.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 91,96 руб., евро — 101,16 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,20%, европейской — на 0,43%.
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