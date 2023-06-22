Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,20%

УрБК, Москва, 22.12.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 91,96 руб., евро — 101,16 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,20%, европейской — на 0,43%.

Материалы по теме

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,29%

УрБК, Москва, 22.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,73 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,3%

УрБК, Москва, 16.06.2023. По состоянию на 14.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 83,52 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,18%

УрБК, Москва, 20.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,92 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%

УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 3,07%

УрБК, Москва, 09.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,90 руб., евро — ...