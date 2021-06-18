В ходе рейда свердловской ГИБДД 20 машин нелегальных такси отправили на штрафстоянку

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. В Екатеринбурге в ходе совместного рейда ГИБДД и судебных приставов выявлены трое ...14.03.2018 В Екатеринбурге ГИБДД призвала граждан не пользоваться приложениями по заказу такси
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. Управление ГИБДД по Свердловской области рекомендовало гражданам отказаться от заказа ...22.06.2017 В Свердловской области ГИБДД пригрозила таксистам ежедневными рейдами
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Накануне, 21 июня 2017 года в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели рейд по проверке ...29.01.2016 На автодороге Екатеринбург — Кольцово сотрудники ГИБДД задержали 20 таксистов
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2016. Сотрудники специализированной роты ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ...20.02.2014 В Екатеринбурге за полтора часа выявили 15 таксистов-нарушителей
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2014. Сотрудники УГИБДД по Свердловской области провели рейд по выявлению нелегального ...