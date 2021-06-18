В ходе рейда свердловской ГИБДД 20 машин нелегальных такси отправили на штрафстоянку

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области начала подводить итоги операции «Нелегальный извозчик», проходящей на территории региона с 4 по 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.



За нарушения правил дорожного движения сотрудники дорожной полиции составили 550 протоколов. Были проверены около 100 водителей такси с иностранным гражданством, 59 из них не имели водительских прав российского образца. 70 автомобилей имели технические неисправности. 20 машин в ходе рейда отправили на штрафстоянку.



Было возбуждено 32 административных дела за нелицензированное предпринимательство. 67 водителей такси не имели путевых листов.