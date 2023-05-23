Курс евро с начала торгов снизился на 0,53%

УрБК, Москва, 22.12.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составил 91,73 руб., евро — 101,05 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,45%, европейской — на 0,53%

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