«Эксперт РА» отозвало кредитный рейтинг облигаций Свердловской области серии 34011 в связи с их погашением

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...25.12.2017 Агентство RAEX отозвало кредитный рейтинг ОК «РУСАЛ»
Агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало кредитный рейтинг объединенной компании (ОК) «РУСАЛ». Об этом говорится в ...25.12.2017 Агентство RAEX отозвало кредитный рейтинг ОК «РУСАЛ»
УрБК, Москва, 25.12.2017. Агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало кредитный рейтинг объединенной компании (ОК) «РУСАЛ». ...15.03.2011 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг корпоративного управления ОАО «МРСК Урала»
УрБК, Москва, 15.03.2011. Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» отозвал ...01.02.2011 Агентство «Рус-Рейтинг» отозвало кредитный рейтинг ООО КБ «БНП Париба Восток»
УрБК, Москва, 01.02.2011. Агентство «Рус-Рейтинг» отзывает кредитный рейтинг («A-», прогноз стабильный) ООО КБ «БНП ...