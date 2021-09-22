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«Эксперт РА» отозвало кредитный рейтинг облигаций Свердловской области серии 34011 в связи с их погашением

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения кредитный рейтинг облигаций Свердловской области серии 34011 в связи с их погашением.

«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения кредитный рейтинг облигаций Свердловской области серии 34011. Отзыв кредитного рейтинга облигаций произведен в связи с их полным погашением. Ранее у долгового инструмента действовал кредитный рейтинг на уровне ruАA-», — говорится в сообщении «Эксперт РА».

Впервые кредитный рейтинг облигационного займа Свердловской области серии 34011, RU000A102HF4 был опубликован 16 декабря 2020 года.
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