В Екатеринбурге на месяц установили особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление ...23.12.2022 В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим на время новогодних праздников
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим на праздничный период. Такое ...21.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим на территории муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение отменить особый противопожарный режим ...18.01.2021 Особый противопожарный режим введен в Екатеринбурге из-за сильных морозов
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. Повышенные меры безопасности введены в Екатеринбурге из-за сильных морозов с 16 января ...03.05.2018 В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о введении на ...