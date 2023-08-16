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В Екатеринбурге на месяц установили особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. С 22 декабря 2023 года по 22 января 2024 года в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

В частности, согласно документу, руководству отраслевых и территориальных органов администрации муниципалитета запрещается применять пиротехнические изделия в помещениях зданий подведомственных организаций.

Кроме того, организациям всех форм собственности на территории Екатеринбурга рекомендовано соблюдать требования пожарной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также при распространении и использовании пиротехнических изделий.

Целью установки особого противопожарного режима является профилактика пожарной безопасности.
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