В Екатеринбурге на месяц установили особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. С 22 декабря 2023 года по 22 января 2024 года в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.



В частности, согласно документу, руководству отраслевых и территориальных органов администрации муниципалитета запрещается применять пиротехнические изделия в помещениях зданий подведомственных организаций.



Кроме того, организациям всех форм собственности на территории Екатеринбурга рекомендовано соблюдать требования пожарной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также при распространении и использовании пиротехнических изделий.



Целью установки особого противопожарного режима является профилактика пожарной безопасности.