В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение отменить особый противопожарный режим ...25.08.2022 С сегодняшнего дня в Екатеринбурге установлен особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении в городе ...02.06.2022 В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим. Решение об этом принял ...30.05.2022 В Екатеринбурге снят особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. В Екатеринбурге с 27 мая снят особый противопожарный режим. Соответствующее ...03.05.2018 В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о введении на ...