В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.



«Признать утратившими силу постановление Администрации города Екатеринбурга от 07.04.2023 № 864 «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия», — говорится в документе.



Введение особого противопожарного режима в Екатеринбурге было связано с лесными пожарами. Горожанам запрещалось посещать леса и использовать открытый огонь даже на дачных участках.



При этом особый противопожарный режим продолжает действовать на уровне Свердловской области.