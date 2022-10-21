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В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

«Признать утратившими силу постановление Администрации города Екатеринбурга от 07.04.2023 № 864 «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия», — говорится в документе.

Введение особого противопожарного режима в Екатеринбурге было связано с лесными пожарами. Горожанам запрещалось посещать леса и использовать открытый огонь даже на дачных участках.

При этом особый противопожарный режим продолжает действовать на уровне Свердловской области.
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