За 11 месяцев 2023 года ипотечный портфель в РФ вырос более чем на 30%

УрБК, Москва, 22.12.2023. Чистая прибыль банковского сектора в РФ в ноябре составила 268 млрд руб. (доходность на капитал — около 23% в годовом выражении). Это в целом соответствует результату октября (256 млрд руб.), говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ «О развитии банковского сектора в Российской Федерации в ноябре 2023 года».



Прирост средств населения в ноябре ускорился до 2,1% после 1,4% в октябре. Продолжался переток рублевых средств на срочные вклады (плюс 1 трлн 320 млрд руб., плюс 5,5%) с текущих счетов (минус 469 млрд руб., минус 3,5%).



Согласно данным регулятора, приток средств юридических лиц в ноябре составил 1,3 трлн руб. (+2,6%) после слабых показателей октября (+0,2%).



По предварительным данным, темп роста ипотеки в стране составил 2,8%, что в целом соответствует октябрю (+2,9%), но ниже сентябрьского результата (+4,2%). За январь-ноябрь текущего года портфель вырос уже на 30,6%.



В свою очередь, потребительское кредитование в ноябре увеличилось на 1% (в октябре — плюс 1,1%). В Центробанке такой результат объясняют высокой потребительской активностью в конце года.