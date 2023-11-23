УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:03

За 11 месяцев 2023 года ипотечный портфель в РФ вырос более чем на 30%

УрБК, Москва, 22.12.2023. Чистая прибыль банковского сектора в РФ в ноябре составила 268 млрд руб. (доходность на капитал — около 23% в годовом выражении). Это в целом соответствует результату октября (256 млрд руб.), говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ «О развитии банковского сектора в Российской Федерации в ноябре 2023 года».

Прирост средств населения в ноябре ускорился до 2,1% после 1,4% в октябре. Продолжался переток рублевых средств на срочные вклады (плюс 1 трлн 320 млрд руб., плюс 5,5%) с текущих счетов (минус 469 млрд руб., минус 3,5%).

Согласно данным регулятора, приток средств юридических лиц в ноябре составил 1,3 трлн руб. (+2,6%) после слабых показателей октября (+0,2%).

По предварительным данным, темп роста ипотеки в стране составил 2,8%, что в целом соответствует октябрю (+2,9%), но ниже сентябрьского результата (+4,2%). За январь-ноябрь текущего года портфель вырос уже на 30,6%.

В свою очередь, потребительское кредитование в ноябре увеличилось на 1% (в октябре — плюс 1,1%). В Центробанке такой результат объясняют высокой потребительской активностью в конце года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.11.2023 Прибыль банковского сектора в РФ в октябре снизилась на 13%

Объем портфеля корпоративных кредитов в России в октябре 2023 года составил 71,5 трлн руб., увеличившись по сравнению с ...

23.11.2023 Прибыль банковского сектора в РФ в октябре снизилась на 13%

УрБК, Москва, 23.11.2023. Объем портфеля корпоративных кредитов в России в октябре 2023 года составил 71,5 трлн руб., ...

20.10.2023 Прибыль банковского сектора в РФ за месяц сократилась на 16%

УрБК, Москва, 20.10.2023. Чистая прибыль банковского сектора в России в сентябре составила 296 млрд руб., что на 16% ...

23.06.2023 Ипотечный портфель банков РФ за месяц вырос на 2,2%

УрБК, Москва, 23.06.2023. Объем ипотечного портфеля российских банков в мае составил 15,3 трлн руб., что на 2,2% больше ...

20.12.2019 Прибыль российских банков за 11 месяцев выросла на 46%

УрБК, Москва, 20.12.2019. По итогам 11 месяцев 2019 года российские банки в сумме заработали 1,871 трлн руб., что на ...

Популярные новости
24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров
Архив новостей
Декабрь 2023 (517)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1