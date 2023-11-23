За 11 месяцев 2023 года ипотечный портфель в РФ вырос более чем на 30%

Объем портфеля корпоративных кредитов в России в октябре 2023 года составил 71,5 трлн руб., увеличившись по сравнению с ...23.11.2023 Прибыль банковского сектора в РФ в октябре снизилась на 13%
УрБК, Москва, 23.11.2023. Объем портфеля корпоративных кредитов в России в октябре 2023 года составил 71,5 трлн руб., ...20.10.2023 Прибыль банковского сектора в РФ за месяц сократилась на 16%
УрБК, Москва, 20.10.2023. Чистая прибыль банковского сектора в России в сентябре составила 296 млрд руб., что на 16% ...23.06.2023 Ипотечный портфель банков РФ за месяц вырос на 2,2%
УрБК, Москва, 23.06.2023. Объем ипотечного портфеля российских банков в мае составил 15,3 трлн руб., что на 2,2% больше ...20.12.2019 Прибыль российских банков за 11 месяцев выросла на 46%
УрБК, Москва, 20.12.2019. По итогам 11 месяцев 2019 года российские банки в сумме заработали 1,871 трлн руб., что на ...