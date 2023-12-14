Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,39%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 по 18 декабря выросли на 0,27%, до 67,34 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,21%, до 49,38 руб., бензин АИ-95 — на 0,18%, до 53,24 руб. Цены на дизельное топливо в регионе за неделю выросли на 0,39%, до 63,89 руб.

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