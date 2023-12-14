Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,39%

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...07.12.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,33%
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 27 ...30.11.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,18%
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 ...21.09.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,81%
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 ...14.09.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...