Всероссийский союз пациентов предложил ввести дополнительные акцизы на табачные изделия

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об индексации акцизов на табачные изделия и ...18.10.2023 Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на 3% на табак и вино в 2024 году
УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе ...25.08.2023 Цены на табачные изделия в Свердловской области за год выросли почти на 12%
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В июле 2023 года цены на табачные изделия в Свердловской области по сравнению с июлем ...26.09.2017 Минздрав: Россия намерена продолжать поэтапное повышение акцизов на табак
УрБК, Москва, 26.09.2017. Россия планирует и в дальнейшем поэтапно повышать акцизы на табак. Об этом сообщает «Прайм» ...06.10.2016 В России с 2017 года цены на электронные сигареты могут вырасти вдвое
УрБК, Москва, 06.10.2016. Минфин РФ предлагает ввести акциз на электронные сигареты уже в следующем году. Об этом ...