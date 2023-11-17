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Всероссийский союз пациентов предложил ввести дополнительные акцизы на табачные изделия

УрБК, Москва, 21.12.2023. Всероссийский союз пациентов предложил ввести дополнительный акциз на табак и табачные изделия, а полученные средства направить на борьбу с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

«ВСП предлагает Минздраву ходатайствовать о введении дополнительного акциза на табак и табачные изделия и использовать «определенный процент» поступлений на финансирование мероприятий по борьбе с ХОБЛ, включая бесплатное лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе», — пишет издание.

Также ВСП предлагает включить ХОБЛ в список социально значимых заболеваний, поскольку реальное количество больных ХОБЛ в России может достигать 12 млн человек. 90% пациентов курили или курят до сих пор, уточнили в ВСП.

Опрошенные изданием участники отрасли напомнили, что ставки акцизов на табачную продукцию в России уже являются самыми высокими в ЕАЭС, а в 2024 году их повысят еще на 8%.
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