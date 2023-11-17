Всероссийский союз пациентов предложил ввести дополнительные акцизы на табачные изделия

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В 2024 году акцизы на табачные изделия в России повысят на 3%

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об индексации акцизов на табачные изделия и ...

Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на 3% на табак и вино в 2024 году

УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе ...

Цены на табачные изделия в Свердловской области за год выросли почти на 12%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В июле 2023 года цены на табачные изделия в Свердловской области по сравнению с июлем ...

Минздрав: Россия намерена продолжать поэтапное повышение акцизов на табак

УрБК, Москва, 26.09.2017. Россия планирует и в дальнейшем поэтапно повышать акцизы на табак. Об этом сообщает «Прайм» ...

В России с 2017 года цены на электронные сигареты могут вырасти вдвое

УрБК, Москва, 06.10.2016. Минфин РФ предлагает ввести акциз на электронные сигареты уже в следующем году. Об этом ...