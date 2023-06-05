Курс евро с начала торгов вырос на 1,48%

УрБК, Москва, 21.12.2023. По состоянию на 14.56 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 91,93 руб., евро — 101,14 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,07%, европейской — на 1,48%.

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