УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Свердловской области, по данным на 1 ноября 2023 года, кредитный портфель ...

Закредитованность свердловского бизнеса за год увеличилась на 33%

УрБК, Москва, 03.12.2018. В октябре на фоне сохранения средневзвешенной процентной ставки на сентябрьском уровне 9,41% ...

Объемы ипотечного жилищного кредитования в России в октябре выросли на 18%

RAEX: Объем кредитования малого и среднего бизнеса с начала года снизился еще на 0,6%

УрБК, Москва, 12.08.2016. Совокупный объем кредитов, выданных банками малым и средним предпринимателям за первые шесть ...