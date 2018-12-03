Закредитованность свердловского бизнеса за год увеличилась на 33%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Свердловской области, по данным на 1 ноября 2023 года, кредитный портфель ...03.12.2018 Объемы ипотечного жилищного кредитования в России в октябре выросли на 18%
УрБК, Москва, 03.12.2018. В октябре на фоне сохранения средневзвешенной процентной ставки на сентябрьском уровне 9,41% ...12.08.2016 RAEX: Объем кредитования малого и среднего бизнеса с начала года снизился еще на 0,6%
УрБК, Москва, 12.08.2016. Совокупный объем кредитов, выданных банками малым и средним предпринимателям за первые шесть ...09.11.2015 В октябре кредитный портфель юрлиц Сбербанка снизился на 1,5%
УрБК, Москва, 09.11.2015. В октябре 2015 года кредитный портфель Сбербанка России снизился на 1,5% до 11,6 млрд руб. Об ...29.03.2013 Темпы кредитования малого и среднего бизнеса в РФ замедлились
УрБК, Москва, 29.03.2013. Портфель кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, в 2012 году вырос на 17% ...