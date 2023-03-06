Закредитованность свердловского бизнеса за год увеличилась на 33%

УрБК, Москва, 06.03.2023. Российские банки за 2022 год выдали малому и среднему бизнесу (МСБ) 11,4 трлн руб. кредитов. ...03.12.2018 Объемы ипотечного жилищного кредитования в России в октябре выросли на 18%
УрБК, Москва, 03.12.2018. В октябре на фоне сохранения средневзвешенной процентной ставки на сентябрьском уровне 9,41% ...07.06.2016 С начала года Сбербанк снизил объем кредитования юридических лиц на 2,8%
УрБК, Москва, 07.06.2016. Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка на конец мая 2016 года снизился на 2,8% по ...09.11.2015 В октябре кредитный портфель юрлиц Сбербанка снизился на 1,5%
УрБК, Москва, 09.11.2015. В октябре 2015 года кредитный портфель Сбербанка России снизился на 1,5% до 11,6 млрд руб. Об ...29.03.2013 Темпы кредитования малого и среднего бизнеса в РФ замедлились
УрБК, Москва, 29.03.2013. Портфель кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, в 2012 году вырос на 17% ...