Закредитованность свердловского бизнеса за год увеличилась на 33%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Свердловской области, по данным на 1 ноября 2023 года, кредитный портфель корпоративного бизнеса составил 1,8 трлн руб. За год этот показатель вырос на 33%, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Так, в октябре предпринимателям было выдано кредитов на 256,5 млрд руб. Это максимальный показатель с 2019 года.



Обязательства крупного бизнеса перед банками за год выросли на треть и составили 1,5 трлн руб. Портфель малых и средних предприятий (МСП) увеличивался более быстрыми темпами и достиг 345 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем за отчетный период прошлого года. При этом на 1 ноября 2023 года доля МСП в совокупном портфеле кредитов бизнеса Свердловской области выросла до 19%.



Эксперты отмечают, что чаще всего к заемным средствам прибегают предприятия из обрабатывающих отраслей, строительные и транспортные компании. Спрос обусловлен процессами импортозамещения и поддержания параллельного импорта. При этом бизнесмены отметили, что условия кредитования в октябре ужесточились. Это главным образом проявилось в росте ставок, но банки при этом смягчали некоторые требования к заемщикам.