В Свердловской области могут открыть производство техники для АЭС, атомных ледоходов и подлодок

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге на базе технопарка высоких технологий Свердловской области ...01.11.2023 В Свердловской области внедрят индивидуальную программу развития моногородов
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Свердловская область войдет в число пилотных регионов по внедрению индивидуальных ...12.09.2023 Свердловская компания будет поставлять импортозамещающую продукцию для атомных электростанций
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Свердловская компания Esil Power Systems станет поставлять импортозамещающую продукцию ...27.03.2023 Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков. Он ...28.08.2009 Арбитражный суд Свердловской области возобновил производство по делу о взыскании ОАО «Уралхиммаш» с ООО «Управляющая компания Нижнеисетская» 50,92 млн. рублей за отпущенную тепловую энергию
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2009. Арбитражный суд Свердловской области возобновил производство по делу о взыскании ОАО ...