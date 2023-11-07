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В Свердловской области могут открыть производство техники для АЭС, атомных ледоходов и подлодок

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Свердловское правительство выразило поддержку региональной компании «Реиннольц» (ReinnolC). Она уже получила право конструировать оборудование для объектов, использующих атомную энергию, осталось лишь получить лицензию на его производство, сообщает департамент информполитики региона.

В настоящее время «Реиннольц» имеет собственный центр инжиниринга и две производственные площадки, расположенные на территории Свердловской области. После того как компания получит лицензию Ростехнадзора на производство в сфере атомной энергетики с помощью Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области она планирует расширить производственные площади в 2,5 раза.

Речь идет о производстве технологических емкостей, деаэраторов для АЭС, атомных ледоколов, подводных лодок, пунктов хранения ядерных материалов и переработки ядерного топлива и других объектов, использующих атомную энергию. В настоящее время компания производит теплообменное оборудование, а также разрабатывает инженерные решения для подготовки воды и очистки промышленных стоков.

«Компания «Реиннольц» прошла путь от стартапа до Московской биржи и сегодня имеет стратегическое значение для социально-экономического развития Среднего Урала и страны в целом», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
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