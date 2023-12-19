Курс доллара США на Московской бирже вырос до 91,08 руб., евро — до 99,83 руб.

УрБК, Москва, 21.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 91,08 руб., европейской — 99,83 руб. На момент закрытия торгов 20 декабря курс доллара США составлял 90,96 руб., евро — 99,66 руб.

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