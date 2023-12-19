Курс доллара США на Московской бирже вырос до 91,08 руб., евро — до 99,83 руб.

УрБК, Москва, 19.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...18.12.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,36 руб., евро — до 98,70 руб.
УрБК, Москва, 18.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...24.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 88,81 руб., евро — до 96,88 руб.
УрБК, Москва, 24.11.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...13.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,48 руб., евро — до 102,89 руб.
УрБК, Москва, 13.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...06.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 101,09 руб., евро — до 106,54 руб.
УрБК, Москва, 06.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...