Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,11 руб., евро — до 98,55 руб.

УрБК, Москва, 19.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 90,11 руб., европейской — 98,55 руб. На момент закрытия торгов 18 декабря курс доллара США составлял 90,05 руб., евро — 98,44 руб.

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