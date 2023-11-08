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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,36 руб., евро — до 98,70 руб.

УрБК, Москва, 18.12.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 90,36 руб., европейской — 98,70 руб.

На момент закрытия торгов 15 декабря курс доллара США составлял 90,27 руб., евро — 98,62 руб.
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