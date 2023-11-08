Курс доллара США на Московской бирже вырос до 90,36 руб., евро — до 98,70 руб.

УрБК, Москва, 08.11.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...02.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 93,29 руб., евро — до 99,02 руб.
УрБК, Москва, 02.11.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...19.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,46 руб., евро — до 102,70 руб.
УрБК, Москва, 19.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...09.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 100,91 руб., евро — до 106,18 руб.
УрБК, Москва, 09.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...02.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 98,19 руб., евро — до 103,79 руб.
УрБК, Москва, 02.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...