Цены на новостройки в России поднялись с 2020 года на 80%

В России обсуждается распространение льготных ипотечных программ на рынок вторичного жилья. Об этом рассказал зампред ...30.05.2023 В России обсуждается распространение льготной ипотеки на вторичное жилье
УрБК, Москва, 30.05.2023. В России обсуждается распространение льготных ипотечных программ на рынок вторичного жилья. ...20.04.2023 ЦБ: Цены на новостройки не должны отрываться от реальных доходов граждан
УрБК, Москва, 20.04.2023. В Банке России заявили, что рост цен на новостройки не должен отрываться от реальных доходов ...08.10.2020 Банк России предупредил о рисках в случае продления программы льготной ипотеки
Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов предупредил о рисках «перегрева» ипотечного ...08.10.2020 Банк России предупредил о рисках в случае продления программы льготной ипотеки
УрБК, Москва, 08.10.2020. Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов предупредил о ...