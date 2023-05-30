Цены на новостройки в России поднялись с 2020 года на 80%

В России обсуждается распространение льготных ипотечных программ на рынок вторичного жилья. Об этом рассказал зампред ...

В России обсуждается распространение льготной ипотеки на вторичное жилье

УрБК, Москва, 30.05.2023. В России обсуждается распространение льготных ипотечных программ на рынок вторичного жилья. ...

В России обсуждается распространение льготной ипотеки на вторичное жилье

ЦБ: Цены на новостройки не должны отрываться от реальных доходов граждан

УрБК, Москва, 20.04.2023. В Банке России заявили, что рост цен на новостройки не должен отрываться от реальных доходов ...