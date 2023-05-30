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Цены на новостройки в России поднялись с 2020 года на 80%

УрБК, Москва, 21.12.2023. Длительное использование правительством РФ инструмента льготных ипотечных программ привело к росту цен квартир на первичном рынке на 80% с 2020 года. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

«Вообще льготные программы — прерогатива правительства, мы лишь отмечаем те риски, которые вызывает их длительное использование. Мы видим, что цены на жилье в новостройках с 2020 года выросли на 80%, на вторичное жилье — на 51%. Причем цены на жилье поднялись сильнее, чем доходы населения за то же время», — отметил он, отвечая на вопрос, не приведет ли отмена массовой льготной ипотеки к кризису на жилищном рынке.

А. Данилов также заметил, что в настоящее время на первичном рынке по льготным программам выдается около 90% ипотечных кредитов. Эксперт напомнил, что широкую ипотечную льготную программу ввели в России в период пандемии как антистрессовую меру, и раз страна вышла из кризиса, то и данную меру пора сворачивать.

Также, по его словам, в настоящее время льготная ипотечная госпрограмма не достигает своей цели — обеспечить людей доступным жильем, поскольку рост цен нивелировал всю выгоду для заемщика.
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