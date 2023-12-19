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Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 47 коп.

УрБК, Москва, 21.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 декабря 2023 года. Курс доллара США вырос на 31,86 коп., до 90,40 руб., евро — на 47,16 коп., до 99,04 руб.
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