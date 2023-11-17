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Сегодня, 19:06

Официальные курсы доллара США и евро выросли на 69 коп.

УрБК, Москва, 24.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 ноября 2023 года. Курс доллара США вырос на 69,27 коп., до 88,81 руб., евро — на 69,14 коп., до 96,92 руб.
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