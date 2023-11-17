Официальные курсы доллара США и евро выросли на 69 коп.

УрБК, Москва, 17.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 ноября 2023 года. Курс ...24.10.2023 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 24.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 октября 2023 года. Курс ...15.06.2023 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 68 коп.
УрБК, Москва, 15.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2023 года. Курс долл. ...12.05.2023 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 1,3 рубля
УрБК, Москва, 12.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 мая 2023 года. Курс долл. США ...17.01.2023 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 71 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2023 года. Курс долл. ...