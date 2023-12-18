Администрация Екатеринбурга предложила увеличить штрафы за парковку без оплаты

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Администрация Екатеринбурга планирует внести законопроект о повышении размеров штрафов ...03.10.2018 В Екатеринбурге начали штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года, как и было запланировано, начала ...27.09.2018 Администрация Екатеринбурга начнет штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года получит право на получение данных об ...26.12.2016 Администрации Екатеринбурга запретили взимать штрафы за парковку на газонах
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Свердловский областной суд признал недействующим один пункт «Правил благоустройства ...11.09.2014 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 11 автовладельцев оштрафованы за парковку на газоне
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2014. Административная комиссия Орджоникидзевского района оштрафовала автолюбителя за ...