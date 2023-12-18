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Вчера, 16:21

Администрация Екатеринбурга предложила увеличить штрафы за парковку без оплаты

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Администрация Екатеринбурга вышла с предложением увеличить размер штрафов за парковку автомобилей без ее оплаты. Об этом заявил заместитель главы муниципалитета Андрей Корюков в ходе заседания комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы, прошедшего 20 декабря.

«Городские власти также вышли с предложением повышения размера штрафа за парковку без оплаты, предусмотрели расширение территории платных парковок», — цитирует А. Корюкова пресс-служба городской думы Екатеринбурга.

В настоящее время в отношении водителей, не оплативших парковку в Екатеринбурге, предусмотрены штрафы от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб.

Стоит отметить, что на этой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение в разы штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Соответствующий законопроект администрация города планирует внести в Законодательное собрание Свердловской области.
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